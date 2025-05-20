“من موبايلك يا زول”.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum والشروط

في ظل تزايد الحاجة للخدمات المصرفية الرقمية، أصبح موضوع طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام المواطنين السودانيين، سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين في الخارج. ويأتي هذا في إطار سعي بنك الخرطوم إلى تقديم خدمات مصرفية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، مع تسهيل الإجراءات للمغتربين عبر الإنترنت.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025

وفر بنك الخرطوم طريقة إلكترونية مبسطة لتمكين المغتربين من فتح حساباتهم عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك. وتتمثل خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني للمغتربين 2025 فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت. اختيار خيار “فتح حساب جديد”. تعبئة النموذج الإلكتروني بكافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة، وعلى رأسها الرقم الوطني. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك. إرسال الطلب، لتتم مراجعته من قبل إدارة البنك قبل الموافقة النهائية.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم تفعيل الحساب وإرسال التفاصيل للمستخدم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجل.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025

وضع البنك عددًا من الشروط البسيطة التي يجب توافرها عند فتح حساب للمغتربين، وتشمل:

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

إجراء إيداع مبدئي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، سواء داخل السودان أو خارجه.

توفر هذه الخدمة للمغتربين إمكانية إدارة أموالهم بكل سهولة، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، دون الحاجة للعودة إلى السودان.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم 2025