قمة البريميرليج .. معلق مباراة برايتون ضد ليفربول اليوم في الجولة 37 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين الموافق 19 من مايو 2025 إلى قمة من العيار الثقيل تجمع ما بين ليفربول ضد برايتون على نلعب فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الحالية في مباراة حاسمة للتأهل، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى من هو معلق مباراة برايتون ضد ليفربول اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول اليوم

في الوقت الراهن تتزايد التساؤلات من قبل عشاق كرة القدم الإنجليزية عن موعد انطلاق صافرة مباراة ليفربول اليوم ضد برايتون في الجولة السابعة والثلاثين على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، لذلك قد بدأ العد التنازلي في الوقت الراهن إلى انطلاق المباراة.

معلق مباراة برايتون ضد ليفربول

في الوقت الراهن تتزايد التساؤلات عن من هو معلق مباراة ليفربول اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووفقًا لما تم الإعلان عنه تم إسناد مهمة التعليق إلى المعلق الرياضي المعروف عصام الشوالي الذي يملك جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون اليوم

وفقًا لما تم الكشف عنه فإن المباراة سوف يتم عرضها على مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية على أن يتم بث المباراة بالتحديد على قناة beIN Sports HD 1 كما يمكن متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيق تود.

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يخوض الريدز مباراته بالتشكيل التالي: