“العيد أجمل فرحة”.. موعد عيد الأضحى 2025 فلكيا ومتى وقفة عرفات وعدد ايام الاجازة لموظفي القطاع العام والخاص

مع اقتراب شهر ذو الحجة 1446 هـ، يتزايد اهتمام المسلمين حول العالم بالبحث عن موعد عيد الأضحى 2025 وتاريخ وقفة عرفات، لما لهذين اليومين من منزلة عظيمة في الدين الإسلامي، سواءً بالنسبة للحجاج في الأراضي المقدسة أو لغير الحجاج في شتى الدول الإسلامية، واليوم سنتعرف على موعد اول ايام عيد الاضحى وعدد ايام الاجازة لكافة الموظفين.

موعد عيد الأضحى 2025

أما عن موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا، فتشير الحسابات إلى أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق 10 ذو الحجة 1446 هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، على أن تُقام صلاة العيد صباح الجمعة، وتتبعها شعيرة ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، اقتداءً بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.

إجازة عيد الأضحى 2025

في مصر، من المتوقع أن تبدأ إجازة العيد يوم الخميس 5 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، لكل موظفي القطاع العام والخاص، بينما في دول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر، تمتد الإجازة غالبًا لمدة أسبوع كامل، خاصة لموظفي القطاع الحكومي، ما يتيح فرصة للاستجمام أو زيارة الأهل.

موعد وقفة عرفات 2025

وبحسب التقديرات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي، فإنه من المتوقع أن تكون وقفة عرفات 2025 يوم الخميس 5 يونيو 2025، الموافق 9 ذو الحجة 1446 هـ. وهو يوم من أعظم أيام السنة، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات، راجين عفو الله وغفرانه، وتعمّ فيه النفحات الإيمانية على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد تحري هلال ذو الحجة 1446

على الرغم من دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة تظل هي الفيصل في تحديد الموعد الرسمي، وسيتم تحرّي الهلال مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، وبناءً عليه ستعلن دار الإفتاء المصرية وهيئات الفتوى في الدول العربية الموعد النهائي للعيد.