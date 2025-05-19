“متاح دلوقتي” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني

تم تصميم تطبيق بنك الخرطوم للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك (mBOK سابقًا) وذلك لكي تزويد عملاء بنك الخرطوم بسهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية وحسابات أرقام الهواتف المتحركة وتطبيق بنكك من بنك الخرطوم يقوم بتقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى المدفوعات الإلكترونية التي تتم من الهاتف المحمول باستخدام النقود الإلكترونية ولا تتطلب حسابًا مصرفيًا

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

لكي يتم التسجيل وفتح حساب جديد في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية بكل سهولة:

توجه إلى الرابط الإلكتروني bankofkhartoum.com باستخدام متصفحك.

حدد اللغة التي تفضل استخدامها من بين العربية أو الإنجليزية.

انقر على خيار “تسجيل حساب جديد” من الواجهة الرئيسية للموقع.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ومكان الإقامة.

قم بتحميل صور إلكترونية واضحة للمستندات المطلوبة (مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية) بصيغة PDF أو JPG.

مراجعة والموافقة على الشروط: اقرأ بعناية الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة، ثم وافق عليها لإتمام عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

حتى تتمكن من فتح حساب في بنكك أونلاين يجب أن تتوفر لدى المستندات التالية: