spa.gov.iq أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عبر منصة مظلتي وشروط الحصول عليها

يترقب المواطنون العراقيون بشغف إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فقد أصبح برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم وسائل الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفئات المستحقة، ومنها:” أصحاب الدخل المحدود، والأرامل، واليتامى”، وغيرهم من الشرائح الضعيفة في المجتمع، وقد وفرت الوزارة رابطًا رسميًا عبر منصة مظلتي لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين، ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن لجميع المواطنين التحقق من أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر خطوات بسيطة من خلال الإنترنت، وذلك كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي. اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”. النقر على خيار “الرعاية الاجتماعية”. تحديد “الوجبة الأخيرة” من ضمن خيارات البحث. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة مثل: الاسم، رقم البطاقة الوطنية أو رقم الهوية. الضغط على زر “الاستعلام”، ليتم عرض حالة الطلب وما إذا كان المتقدم من المشمولين بالدعم.

تتيح هذه الخدمة إمكانية التحقق من القوائم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، مما يوفّر الوقت والجهد على المواطنين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على الإعانة. وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:

أن يكون المتقدّم عراقي الجنسية ومقيمًا داخل حدود الدولة بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدّم بين 18 إلى 60 عامًا للرجال، ومن 15 إلى 60 عامًا للنساء.

عدم امتلاك المتقدّم لأي عقارات أو أصول ثمينة، أو دخل شهري ثابت من جهة رسمية.

أن يكون المتقدّم غير مستفيد من دعم حكومي آخر بنفس الوقت.

تقوم الوزارة بدراسة جميع الطلبات المقدّمة بعناية، وتحرص على اختيار الفئات الأكثر حاجة للدعم الاجتماعي، استنادًا إلى معايير دقيقة.