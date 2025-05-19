خلّص حسابك من البيت.. خطوات فتح حساب بنك أمدرمان 2025 أونلاين عبر تطبيق O-Cash بسهولة والتسجيل الآن

فتح حساب بنك أمدرمان، أن عملية أنشاء حساب في بنك امدرمان ازداد البحث عنها في السودان حيث يقدم البنك خدمة جديدة للعملاء في الأيام الأخيرة وهي إمكانية فتح حساب في بنك امدرمان بشكل إلكتروني وذلك ليوفر الكثير من الوقت والجهد على العملاء الذين يرغبون في فتح الحساب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في فتح الحساب لذلك سوف نتعرف معا اليوم على خطوات فتح حساب في بنك امدرمان وأهم الشروط المطلوبة لذلك فتابعونا.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان

فتح حساب بنك أمدرمان يتطلب القيام ببعض الخطوات وهي تأتي على النحو التالي:

أولا على العميل الدخول الى موقع بنك أمدرمان الوطني الإلكتروني من هنا.

ثم يتم النقر على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثم يتم الدخول علي صفحة الموافقة على الشروط والأحكام ويقوم العميل بالضغط على مربع الموافقة علي الشروط .

القيام برفع الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الوثائق المطلوبة هي صورة شخصية للعميل وصورة من بطاقة الرقم الوطني وجواز السفر.

الضغط على إرسال الطلب.

تصل رسالة للعميل تضم رقم الحساب البنكي الذي قام بإنشائه في بنك امدرمان.

إجراءات بعد قبول طلب فتح حساب بنك أمدرمان

بمجرد وصول رسالة تؤكد نجاح فتح الحساب في بنك أمدرمان سيتطلب من العميل القيام بالخطوات التالية:

القيام بزيارة أقرب فرع لبنك أمدرمان.

ثم يقوم العميل القيام بالتوقيع على نموذج طلب فتح الحساب وذلك لتفعيل الحساب ويحصل العميل على رقم الحساب.

يقوم العميل بتنزيل تطبيق البنك وهو تطبيق O-Cash من أجل إجراء المعاملات البنكية.

شروط فتح حساب في بنك امدرمان

على كل عميل يريد انشاء وفتح حساب عبر بنك امدرمان بشكل إلكتروني فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها وهي تأتي كالتالي: