“National Geographic Abu Dhabi“ تردد ناشيونال جيوغرافيك 2025 التحـديـث الجـديـد على الأقمار الصناعية

في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى محتوى علمي موثوق، تظل قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أكثر القنوات الوثائقية مشاهدة وإعجاباً على مستوى العالم العربي، ومع بداية عام 2025 أعلنت القناة عن تحديثات جديدة في تردداتها لتحسين جودة البث، وتقديم تجربة مشاهدة أكثر وضوحاً وواقعية لمتابعيها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة National Geographic Abu Dhabi محتوى فريداً يجمع بين المعلومات العلمية والمغامرات الاستكشافية في مجالات مثل:

الطبيعة والحياة البرية

الفضاء والكون

التكنولوجيا والاكتشافات

التاريخ والآثار

الكوارث الطبيعية والعلوم البيئية

كل ذلك بأسلوب بصري مدهش وجودة تصوير فائقة، ما يجعلها وجهة مفضلة لكل باحث عن المعرفة والترفيه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الجودة: HD

تردد القناة على ياه سات

التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD / HD (حسب نوع الرسيفر)

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على جهاز الاستقبال

افتح قائمة “الإعدادات” في جهاز الاستقبال (الرسيفر).

اختر “إضافة تردد جديد”.

أدخل التردد المناسب حسب القمر الذي تستقبله.

اضغط “بحث يدوي” ثم “حفظ”.

بعد اكتمال البحث، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة.

نصائح لمتابعة أفضل

تأكد من أن جهازك يدعم جودة HD للحصول على أوضح صورة.

يفضل تحديث قائمة القنوات لديك كل شهر لمواكبة التغيرات الترددية.

تابع القناة أيضاً عبر موقعها الرسمي أو تطبيقاتها الذكية للبث المباشر.

مع التحديثات الترددية الجديدة لعام 2025، أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي أكثر وضوحاً وقوة في بث برامجها الوثائقية الفريدة، إذا كنت من عشاق العلم والاستكشاف، فلا تفوّت ضبط ترددها الجديد لتستمتع بعالم من المعرفة والإبهار البصري.