تطورات مثيرة…تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يواصل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 جذب الأنظار للملايين من عشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي والعالم، حيث تتوالى الأحداث المشوقة وتتصاعد وتيرة الدراما في كل حلقة ومع اقتراب عرض الحلقة 192 يزداد التشويق حول مصير عثمان بن أرطغرل والتحديات التي سوف تواجهه في سبيل بناء دولته هذه الحلقة المنتظرة تعد بالكثير من المفاجآت خصوصًا بعد التطورات الحاسمة في الحلقات السابقة سواء على مستوى المعارك أو الصراعات الداخلية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

“المؤسس عثمان” يعتبر مسلسل تاريخي تركي يُعد امتدادًا لمسلسل “قيامة أرطغرل” ويروي قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية حيث يتناول المسلسل بدايات تأسيس الدولة في ظل التحديات التي واجهها عثمان من الداخل والخارج بما في ذلك صراعات القبائل التركية الغزوات البيزنطية والمؤامرات التي حيكت ضده من قبل أعداء الداخل والخارج

تطورات قوية في الحلقة 192

الحلقة 192 تتناول الكثير من التطورات جديدة في المواجهات العسكرية والسياسية حيث يستمر عثمان في زيادة نفوذه وتوسيع أراضيه بينما يظهر أعداء جدد يسعون لإفشال مشروعه كما تحمل الحلقة لحظات درامية قوية تتعلق بولائه لقبيلته وعلاقاته العائلية واتخاذ قرارات مصيرية سوف تؤثر على مسار الدولة الوليدة

تردد القنوات الناقلة للحلقة 192

يعرض مسلسل “المؤسس عثمان” في موسمه الخامس على عدد من القنوات التركية والعربية وفيما يلي أبرز الترددات والقنوات الناقلة للحلقة 192:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز موعد العرض قناة ATV التركية تركسات 11628 أفقي (H) 27500 الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا قناة الفجر الجزائرية نايل سات 12645 أفقي (H) 27500 الخميس الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة قناة اليرموك الأردنية نايل سات 11678 عمودي (V) 27500 الخميس مساءً مع إعادة يوم الجمعة

الحلقة 192 من “المؤسس عثمان” تُعتبر واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة لما تحمله من تحولات كبيرة ومواجهات قوية ومع استمرار المسلسل في تسليط الضوء على مرحلة حساسة من التاريخ الإسلامي.