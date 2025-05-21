حقيقة تعديلات الفحص الدوري للسيارات في السعودية هل الشائعات صحيحة أم لا

تعديلات الفحص الدوري للسيارات أصبحت من المواضيع التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث قام عدد من مستخدمي السوشيال ميديا بنشر معلومات غير دقيقة عن تغييرات مزعومة في القوانين المتعلقة برسوم الفحص الدوري وفترات صلاحية الشهادات، إلا أن المرور في المملكة العربية السعودية أصدر بيانًا ليوضح الحقائق ويدحض الشائعات المتداولة.

حقيقة تعديلات الفحص الدوري للسيارات

أكدت المديرية العامة للمرور السعودية عبر بيانها الرسمي أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في نظم الفحص الفني الدوري كما زعم البعض، حيث شددت على الالتزام بالمصدر الرسمي للمعلومات وعدم الاعتماد على الشائعات المنتشرة، ومن بين الشائعات التي تم تداولها هو تخفيض رسوم الفحص الدوري من 115 إلى 91 ريال، وتغيير فترة صلاحية فحص السيارة لتصبح مرتين سنويًا بدلًا من مرة واحدة؛ مع الإبقاء على الفحص السنوي للمركبات ذات الطبيعة التجارية مثل سيارات الأجرة والنقل المدرسي.

ما هي شروط الفحص الدوري الحالية للسيارات

لا تزال اللوائح والأنظمة الحالية المعمول بها في الفحص الدوري للسيارات دون تغيير، ويتم تحديد موعد الفحص بناءً على نوع المركبة وتاريخ تسجيلها أول مرة، وفق البيان الرسمي للفحص الدوري، تنقسم الشروط إلى عدة نقاط رئيسية لضمان ملاءمة المركبة للمعايير الفنية والقوانين المرورية:

يتم الفحص الأول للسيارات الخاصة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، وبعد ذلك يتم الفحص سنويًا.

مركبات الأجرة الحافلات العامة تخضع للفحص الفني بعد مرور سنتين من تسجيلها ثم تُفحص سنويًا.

مركبات النقل التجاري تحدد مواعيد فحصها بناءً على طبيعة النشاط ونوع المركبة، وعادة ما يكون دوريًا كل سنة أو أقل اعتمادًا على مستوى الاستخدام.

يعفى السيارات الجديدة من الفحص خلال السنوات الثلاث الأولى وفقًا للوائح القائمة.

ينبغي التنويه إلى أن الفحص الدوري للمركبات يهدف بالأساس إلى سلامة السائقين والمواطنين على الطرق عبر التأكد من عدم وجود أعطال أو مشاكل ميكانيكية قد تهدد السلامة، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة التي تنفذها المملكة لتعزيز أمان النقل وتقديم خدمة عالية الجودة لأصحاب السيارات.

نوع المركبة الفحص الأول الدورية سيارات خاصة بعد 3 سنوات سنوياً مركبات الأجرة بعد سنتين سنوياً الحافلات العامة بعد سنتين سنوياً مركبات تجارية حسب الاستخدام ونوع النشاط سنوياً أو أقل

الالتزام بتعليمات الفحص الدوري يعد ضرورة لكل صاحب مركبة لضمان سيرها بكفاءة وسلامة، وعدم التهاون في متابعة مواعيد الفحص المقررة يمكنه أن يجنب السائقين المخالفات المرورية والمخاطر التقنية التي قد تهدد سلامة جميع مستخدمي الطريق.