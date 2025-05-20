مواصفات Oppo F23 Pro 5G.. تصميم أنيق أداء قوي وكاميرا مذهلة في هاتف واحد

في عام 2025، تستمر شركة أوبو في تعزيز مكانتها ضمن سوق الهواتف الذكية من خلال إطلاق هاتفها الجديد Oppo F23 Pro 5G، الذي يجمع بين التصميم العصري والأداء المتفوق، هذا الهاتف هو خيار مثالي لمستخدمي الفئة المتوسطة الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة تجمع بين الجودة والميزات المتطورة دون دفع مبالغ كبيرة، يوفر الهاتف أداءً قويًا بفضل معالج Snapdragon 695، وشاشة واسعة مع معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة عالية تناسب عشاق السيلفي.

مواصفات Oppo F23 Pro 5G:

شاشة بحجم 6.72 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

معالج Qualcomm Snapdragon 695 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع عدستين بدقة 2 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط

نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة ColorOS

منافذ USB Type-C ومنفذ سماعات 3.5 ملم

يتوفر بلوني Bold Gold وCool Black

مزايا Oppo F23 Pro 5G:

شاشة كبيرة بمعدل تحديث عالٍ تضمن تجربة مشاهدة سلسة أداء قوي يناسب الاستخدام اليومي والألعاب كاميرا أمامية عالية الدقة لصور سيلفي ممتازة بطارية تدوم لفترة طويلة مع شحن سريع يقلل وقت الانتظار سعة تخزين كبيرة تناسب كافة الاستخدامات تصميم أنيق وخفيف الوزن يسهل حمل الهاتف دعم شبكات الجيل الخامس لتصفح أسرع وإنترنت أفضل واجهة استخدام سلسة مع تحديثات منتظمة وجود منفذ سماعات 3.5 ملم لتلبية احتياجات المستخدمين التقليديين سعر منافس مقارنة بالمواصفات التي يقدمها

عيوب Oppo F23 Pro 5G:

عدم وجود مقاومة رسمية للماء والغبار استخدام شاشة IPS LCD بدلاً من AMOLED غياب دعم الشحن اللاسلكي عدم وجود مكبرات صوت ستيريو تصميم ظهر الهاتف من البلاستيك قد لا يناسب الجميع

يُعد هاتف Oppo F23 Pro 5G خيارًا متوازنًا يجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب، مما يجعله خيارًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة لعام 2025، مع شاشة كبيرة، كاميرا أمامية مميزة، ودعم شبكات الجيل الخامس، يقدم الهاتف تجربة استخدام مريحة وممتعة، رغم بعض العيوب الطفيفة التي لا تؤثر كثيرًا على القيمة الإجمالية للجهاز.