مواصفات أوبو Find X Max 2025 بتصميم أنيق وكاميرا 180 ميجا ومعالج قوي ومزايا جبارة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الرائد الجديد Oppo Find X Max 2025 ليُحدث ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، يأتي الهاتف بتصميم فاخر وهيكل نحيف، يجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، ويمثل هذا الإصدار تطورًا ملحوظًا من حيث الذكاء الاصطناعي وجودة التصوير، بجانب تعزيز سرعة الاستجابة وتوفير تجربة مستخدم متكاملة، كما ركزت أوبو على تحسين البطارية والشاشة لتقديم جهاز يتفوق على الكثير من المنافسين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمَن يبحث عن القوة والأناقة في وقت واحد.

مواصفات Oppo Find X Max 2025:

شاشة LTPO OLED بقياس 6.9 بوصة بدقة 2K

معالج MediaTek Dimensity 9400

رام 18 جيجابايت

سعة تخزين 1 تيرابايت

كاميرا خلفية رئيسية 180 ميجابكسل + 50 + 20 ميجابكسل

كاميرا أمامية 44 ميجابكسل

بطارية 5300 مللي أمبير

شحن فائق السرعة 160 واط

دعم شبكات Wi-Fi 7 و6G

هيكل زجاجي مقاوم للصدمات

أبرز مزايا الهاتف:

كاميرا خلفية بدقة مذهلة وتفاصيل دقيقة

شاشة فائقة الوضوح وتردد متغير 144Hz

تصميم فخم بحواف منحنية

أداء ممتاز في المهام المتعددة

سرعة شحن غير مسبوقة

صوت ثلاثي الأبعاد فائق النقاء

نظام تبريد ذكي للحفاظ على الأداء

واجهة ColorOS 14 مستقرة وسريعة

دعم التحديثات لمدة 5 سنوات

مقاومة للماء والغبار

أبرز العيوب:

لا يحتوي على منفذ سماعات

لا يدعم الذاكرة الخارجية

السعر مرتفع للفئة المتوسطة

حساس للبصمات على الظهر الزجاجي

حجم الهاتف كبير نسبيًا

يعتبر هاتف Oppo Find X Max 2025 من أقوى الإصدارات التي ظهرت هذا العام، ويجمع بين الجودة، السرعة، والابتكار. ومع أن له بعض العيوب البسيطة، إلا أن المزايا الكثيرة التي يقدمها تجعله واحدًا من أفضل الهواتف التي تستحق التجربة في 2025.