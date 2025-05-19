موعد مباراة ليفربول وبرايتون Brighton vs Liverpool في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والمعلق

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم الاثنين في المباراة قبل الأخيرة لكتيبة الليفر في الموسم الجاري 2024-2025، حيث ستكون آخر مباراة يخوضها خارج أرضه قبل أن يواجه كريستال بالاس في الجولة الختامية على ملعبه “أنفيلد”.

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة برايتون وليفربول اليوم الإثنين على ملعب “فالمر”، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، توقيت انطلاق المباراة:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول

ستكون المباراة منقولة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD 1.

من هو معلق مباراة برايتون وليفربول؟

أسندت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” مهمة التعليق الصوتي على المباراة إلى المعلّق الرياضي الشهير عصام الشوالي، والذي يعرف بأسلوبه الحماسي وتحليله العميق، مما يضيف أجواءً مميزة للمواجهة المنتظرة.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول هذه المواجهة وهو في قمة الراحة الذهنية والهدوء النفسي، بعدما نجح في حسم لقب الدوري مبكرًا قبل 4 جولات من نهايته، متربعًا على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة. ويسعى الفريق بقيادة مدربه آرني سلوت إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد أن تعرّض لتعثّر في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام تشيلسي ثم تعادل مع آرسنال، لذا فإن الفوز على برايتون يعد فرصة مثالية لإنهاء الموسم بأداء قوي يليق بلقب طال انتظاره.

أما برايتون فيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، ولا تزال لديه طموحات محدودة لاحتلال مركز متقدّم يمنحه فرصة التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم القادم، ولذلك فإن الفوز على بطل الدوري قد يكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة واختتام مثالي للموسم المحلي.