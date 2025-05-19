بجودة هائلة.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 57 الأن على تردد القنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 57 تضمن الكثير من الأحداث التاريخية الأكثر تأثيرًا وتشويقًا بين مختلف المتابعين، حتى أن موعد عرضها سيكون اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025، فيما أن المسلسل يعتبر من أكثر المسلسلات التركية التاريخية التي لاقت نجاحات كبيرة في حصد شعبية هائلة بين الجمهور، وعليه سنتعرف معًا على تردد القنوات الناقلة للمسلسل، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

مواعيد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي

جاءت مواعيد عرض الحلقة 57 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموافق اليوم الإثنين 19 مايو 2025، بناءً على ما يأتي:-

يتم نقل حلقات صلاح الدين الأيوبي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

كما تُعاد الحلقات غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

وتقوم منصات التواصل الاجتماعي بعرض كافة حلقات صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني بعدة لغات مختلفة لكي يُشاهدها الجميع.

تردد قناة TRT التركية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة TRT التركية، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11453.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

جودة القناة عالية.

التشفير مجاني.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يتم عرض حلقات صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية، بناءً على المعلومات التالية:-