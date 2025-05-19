مواصفات سامسونج Galaxy Z Nova الجديد 2025 بتقنية الطي وكاميرا خرافية وأداء جبار ومزايا تتفوق على كل المنافسين

في بداية عام 2025، كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy Z Nova، والذي يُعد من أبرز الابتكارات في عالم الهواتف القابلة للطي، يجمع هذا الهاتف بين التصميم العصري والأداء القوي، ويستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالج الجديد، يقدم Galaxy Z Nova تجربة استخدام سريعة وسلسة حتى مع المهام المتعددة، كما حرصت سامسونج على تحسين الشاشة والكاميرا وعمر البطارية ليصبح الهاتف واحدًا من أقوى المنافسين في سوق الهواتف الذكية لعام 2025.

أهم مواصفات Samsung Galaxy Z Nova:

شاشة Dynamic AMOLED قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة

معالج Exynos 2500 بتقنية 3 نانومتر

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت

سعة تخزين 512 جيجابايت

كاميرا خلفية ثلاثية: 108 + 12 + 12 ميجابكسل

كاميرا أمامية مزدوجة 50 + 12 ميجابكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 120 واط

دعم شبكات الجيل السادس 6G

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة

أبرز مزايا الهاتف:

شاشة مرنة ذات ألوان واقعية

أداء قوي في التطبيقات الثقيلة

دعم تقنية الطي بدون تجاعيد

جودة صور عالية في الإضاءة المنخفضة

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69

واجهة One UI 7 مُحدثة وسريعة

دعم القلم الذكي S-Pen

نظام تبريد فعّال

مكبرات صوت مزدوجة بجودة عالية

حماية Knox للأمان المتقدم

أبرز العيوب:

غير مناسب للاستخدام بيد واحدة

يفتقر لمنفذ الذاكرة الخارجية

ثمنه مرتفع مقارنةً بالهواتف التقليدية

يحتاج إلى حذر عند الطي المتكرر

سُمكه أكبر من الهواتف العادية

يمثل Galaxy Z Nova نقلة نوعية في تصميم وأداء الهواتف الذكية، ويُعد خيارًا مثاليًا لعشاق التقنية والابتكار في ورغم بعض العيوب الطفيفة، فإن مميزاته تجعله من أقوى إصدارات 2025، ويوفر تجربة فريدة لمستخدمي الهواتف القابلة للطي.