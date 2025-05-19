بدون أي أعطـال.. خطـوات فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطنـي عبر bankofkhartoum للمقيمين والمغتربين في 3 دقايق

يتميز فتح حساب بنك الخرطوم بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍ سواء، ومع تطور المعاملات المصرفية في البلاد، أصبح فتح حساب بنكي خطوة أساسية لتنظيم الشؤون المالية والاستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة، مثل التحويلات، والشراء الإلكتروني، ودفع الفواتير، وغيرها، ويواكب بنك الخرطوم هذا التطور من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وتقديم خدمات رقمية مبتكرة، منها إمكانية صرف الأموال دون الحاجة إلى بطاقة بنكية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم، يشترط توفر ما يلي:

الهوية الشخصية

للسودانيين: بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر أو شهادة الجنسية.

للأجانب: جواز سفر ساري المفعول بالإضافة إلى إقامة سارية.

السن القانوني

يجب أن يكون المتقدم فوق سن 18 عامًا. يمكن فتح حسابات للقُصّر عن طريق الوصي القانوني.

عنوان السكن

تقديم مستند يُثبت محل السكن مثل فاتورة مياه أو كهرباء أو عقد إيجار.

الرقم الوطني

مطلوب لتسجيل الحساب بشكل رسمي ومطابق لقواعد البنك المركزي.

المهنة ومصدر الدخل

يجب توضيح طبيعة العمل أو النشاط المهني ومصدر الدخل.

خدمة جديدة من بنك الخرطوم

في إطار التحول الرقمي وخدمة العملاء، أطلق بنك الخرطوم خدمة “صرف الأموال بدون بطاقة” عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وهي خدمة تمكن العميل أو المستفيد من سحب الأموال حتى لو لم يكن يحمل بطاقة صراف، وذلك من خلال تطبيق بنك الخرطوم الإلكتروني.

طريقة استخدام الخدمة

من تطبيق بنك الخرطوم، يُمكنك اختيار خدمة “صرف بدون بطاقة”. إدخال المبلغ المراد سحبه. تحديد المستفيد أو السحب الشخصي. يحصل المستخدم أو المستفيد على رمز سري (PIN مؤقت) صالح لمدة قصيرة. يتم إدخال هذا الرمز في ماكينة الصراف الآلي لاستخراج المبلغ المحدد دون الحاجة لبطاقة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة عبر فروع البنك أو إلكترونيا عبر التطبيق. الخطوات كالتالي: