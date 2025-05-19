شوف فاتورتك.. خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2025 عبر الموقع الرسمي

مع دخول عام 2025 تستمر الشركة المصرية للاتصالات “WE” في تطوير خدماتها الرقمية لتواكب تطلعات المستخدمين، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي أصبحت أكثر سهولة ودقة من أي وقت مضى، من خلال بضع خطوات إلكترونية، يمكنك معرفة قيمة الفاتورة، وتفاصيل الاستهلاك، وطريقة السداد المناسبة لك.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

رغم الانتشار الواسع للهواتف المحمولة، ما زال التليفون الأرضي يحتفظ بمكانته، خاصة في:

توصيل الإنترنت المنزلي (خدمة ADSL/VDSL).

استخدامه في المؤسسات والمكاتب الحكومية.

الموثوقية العالية خلال حالات ضعف شبكات المحمول.

تسهيل التواصل في المناطق الريفية.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2025

تصدر فواتير التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي، في الأشهر التالية:

يناير (عن أشهر أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)

أبريل (عن أشهر يناير – فبراير – مارس)

يوليو (عن أشهر أبريل – مايو – يونيو)

أكتوبر (عن أشهر يوليو – أغسطس – سبتمبر)

يُمنح العملاء عادة فترة سماح للسداد قبل فرض غرامات أو تحويل الخط للاستقبال فقط.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025

يمكنك الاستعلام إلكترونيًا في أقل من دقيقة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

اختيار “استعلام عن فاتورة”

إدخال كود المحافظة + رقم التليفون الأرضي.

الضغط على أظهر الفواتير.

ستظهر لك قيمة الفاتورة الحالية والفواتير السابقة (إن وجدت).

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي في 2025

توفر الشركة عدة خيارات مرنة للدفع، منها: