أضبط تردد قناة كراميش الفضائية على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات لمتابعة أغاني سوسو

ساهمت قناة كراميش الفضائية للأطفال بشكل كبير في تعليم القيم والأخلاق للطفل الصغير من خلال الأغاني والأناشيد في شكل محتوى ترفيهي هادف حيث تتميز القناة بأغاني سوسو التي علمت على نجاح قناة كراميش الفضائية وانتشارها الواسع في جميع الدول العربية كما لاقت إعجاب من الأطفال والأمهات لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بتوضيح مزايا قناة كراميش الفضائية.
مميزات قناة كراميش الفضائية للأطفال
- تقدم قناة كراميش محتوى مناسب للأطفال من خلال الأغاني والبرامج التي تناسب الأطفال.
- تعزيز القيم الأخلاقية من خلال البرامج الغنائية التي تقدمها قناة كراميش الفضائية.
- كما تتميز قناة كراميش الفضائية للأطفال بأغاني مشهورة مثل أغاني سوسو التي لها عدد كبير من المتابعين.
- يناسب محتوياتها جميع الأطفال كما تعرض القناة برامجها الغنائية على مدار 24 ساعة بدون انقطاع.
تردد قناة كراميش الفضائية
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- أما القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال
- باستخدام الريموت كنترول اضغط على زر القائمة لتنزيل القناة الفضائية.
- ثم بعد ذلك انتقل إلى قائمة الإعدادات ثم اختر إدارة الترددات لتنزيل قناة كراميش.
- اختيار إضافة تردد جديد مع كتابة بيانات التردد على حسب القمر الصناعي مع إدخال التردد ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.
- قم بالبحث عن القنوات الفضائية.
- ثم حفظ قناة كراميش ضمن قائمة القنوات الخاصة بك لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة في اليوم.