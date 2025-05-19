أضبط تردد قناة كراميش الفضائية على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات لمتابعة أغاني سوسو

ساهمت قناة كراميش الفضائية للأطفال بشكل كبير في تعليم القيم والأخلاق للطفل الصغير من خلال الأغاني والأناشيد في شكل محتوى ترفيهي هادف حيث تتميز القناة بأغاني سوسو التي علمت على نجاح قناة كراميش الفضائية وانتشارها الواسع في جميع الدول العربية كما لاقت إعجاب من الأطفال والأمهات لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بتوضيح مزايا قناة كراميش الفضائية.

مميزات قناة كراميش الفضائية للأطفال

تقدم قناة كراميش محتوى مناسب للأطفال من خلال الأغاني والبرامج التي تناسب الأطفال.

تعزيز القيم الأخلاقية من خلال البرامج الغنائية التي تقدمها قناة كراميش الفضائية.

كما تتميز قناة كراميش الفضائية للأطفال بأغاني مشهورة مثل أغاني سوسو التي لها عدد كبير من المتابعين.

يناسب محتوياتها جميع الأطفال كما تعرض القناة برامجها الغنائية على مدار 24 ساعة بدون انقطاع.

تردد قناة كراميش الفضائية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال