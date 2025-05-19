تردد قناة الفجر الجزائرية حدثها الآن وتابع أقوى المسلسلات التركية

يرغب كثير من المشاهدين في متابعة المسلسلات التاريخية التركية عبر قناة الفجر الجزائرية التي تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي وخاصة متابعي مسلسل المؤسس عثمان التركي الرائع والذي يتربع على عرش الدراما التركية منذ أكثر من خمسة سنوات، وقد أصبح من السهل الآن ضبط تردد القناة على مختلف أجهزة الرسيفر بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى خبرة تقنية، حتى تتمكن من استقبال القناة سوف توضح إليكم الترددات بالخطوات الصحيحة.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

الضغط على زر Menu أو OK في ريموت التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات

اختيار خيار التثبيت اليدوي أو إعداد القنوات من القائمة

تحديد القمر الصناعي المناسب سواء نايل سات أو عرب سات

إدخال بيانات التردد بشكل دقيق كما هو موضح حسب القمر

الضغط على زر بحث وانتظار ظهور القناة في قائمة القنوات

بعد ظهور القناة يتم اختيار حفظ الإعدادات لتثبيت التردد بنجاح

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة العرض: SD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة العرض: HD

لماذا قناة الفجر الجزائرية خيار مفضل للمشاهد العربي؟

منذ انطلاقتها عام 2015 أثبتت قناة الفجر تميزها في تقديم محتوى درامي وتاريخي يجمع بين الترفيه والفائدة الثقافية حيث تركز القناة على عرض المسلسلات التركية التاريخية ذات الجودة العالية مثل: