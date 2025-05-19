“أسـرار صـادمة” تـابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 وأحداث تاريخية عظيمة ولا أروع في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية

منذ عرض أولى حلقاته، استطاع مسلسل مؤسس عثمان أن يحجز لنفسه مكانة بارزة بين الأعمال الدرامية التاريخية، ليس فقط في تركيا بل في العالم العربي والإسلامي كله، وتكمن أهمية هذا المسلسل في تناوله قصة نشأة الدولة العثمانية، وما رافقها من تحديات ومعارك وصراعات كبرى، مما جعله عمل فني يحمل بعد وطنيا وحضاري في آن واحد،

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يروي مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، منذ بداياته المتواضعة وحتى انطلاقته الكبرى نحو توحيد القبائل التركية تحت راية الإسلام ومواجهة الإمبراطوريات المتسلطة في زمانه، وفي كل موسم، نشهد تصاعد في الأحداث، حيث يخوض عثمان معارك مصيرية ضد المغول والبيزنطيين والصليبيين، محققا فتوحات عظيمة ومؤسسا لقواعد دولة ستستمر لقرون، يبرز المسلسل شجاعة عثمان وحنكته في القيادة، إضافة إلى تضحيات رجاله وولائهم الكبير، كما يعرض تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة، مما يجعله مصدر مهم لفهم بدايات واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.

موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل المؤسس عثمان أسبوعيا يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا، أما بالنسبة للمتابعين في العالم العربي، فيتم بث الحلقات مترجمة أو مدبلجة في اليوم التالي على عدد من القنوات منها تردد قناة الفجر الجزائرية وبعض المنصات الأخرى.

أهم القنوات الناقلة للمسلسل وتردداتها

قناة ATV التركية (الناقلة الرسمية)

القمر: تركسات (Turksat)

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

قناة الفجر الجزائرية (للعرض مترجما يوم الخميس

القمر: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

قناة اليرموك الأردنية: