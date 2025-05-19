آخر أخبار aadl 3 .. وزارة السكن والعمران الجزائرية تُذكر بالموعد الأخير لتفعيل الحسابات للمكتتبين المرحلة الأولى عدل 3

أعادت وزارة السكن والعمران الجزائرية التذكير بالموعد النهائي لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات الخاصة بالمكتتبين ضمن مشروع aadl 3 المرحلة الأولى، حيث يعد ذلك المشروع من أكبر المشاريع السكنية داخل دولة الجزائر والذي يستهدف توفير وحدات سكنية بسعر مخفض للشباب وفق شروط محددة للسيطرة على غلاء الاسعار الخاصة بالوحدات السكنية في القطاع الخاص، فسابقا قد أعلنت الوزارة عن ضرورة تفعيل الحساب وتحميل الملف للمسجلين في برنامج لاستكمال الخطوات والإجراءات بجدية.

الموعد النهائي لتفعيل الحسابات aadl 3 المرحلة الأولى

أشارت وزارة السكن والعمران الجزائرية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عن الموعد النهائي لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات المتعلقة بالبرنامج وهو غدا الثلاثاء بتاريخ عشرين من شهر مايو الجاري 2025، حيث يتعين على جميع المسجلين ضرورة الإسراع بتسجيل الدخول عبر المنصة الرسمية لوكالة عدل 3 وتحميل الوثائق الإدارية المطلوبة.

خطوات تفعيل الحساب عدل 3

فيما يلي نوضح خطوات التفعيل الحساب وتنشيطه من قبل المكتتبين في برنامج عدل 3 المرحلة الأولى استعدادا لإنهاء إجراءات التسجيل النهائية والاستفادة من تلك الوحدات السكنية ومن ثم بدء انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية، حيث تتم الخطوات كالتالي: