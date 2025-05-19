تراجع في سعر الليرة التركية اليوم الإثنين 19 مايو 2025

ننشر لكل الباحثين اليوم عن متوسط سعر الليرو التركية مقابل العديد من العملات المحلية حيث شهدت الأونة الأخيرة تقلبات وتراجعات شديدة في السوق المحلي، وسط التضخمات التي تمر بها البلاد وتذبذب أسعار الصرف حيث باتت مؤشرات السوق تشير إلى مزيد من الضغوط على العملة التركية مقابل العملات الأجنبية المختلفة، وإليكم الأسعار عن تعاملات اليوم 19 مايو 2025.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

استمر الدولار الأمريكي في تسجيل أداء قوي مقابل الليرة التركية حيث بلغ سعره اليوم نحو 38.8598 ليرة تركية وهو ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية

أعلى سعر سابق للدولار كان 38.8480 ليرة بتاريخ 16 مايو 2025

أدنى قيمة لليرة كانت يوم 17 مايو 2025 عند مستوى 0.0257 دولار

استمرار صعود الدولار عالميًا يعزز الضغط على الليرة التركية

أسعار صرف الليرة التركية أمام العملات الأخرى

أولا مقابل الجنيه المصري الليرة التركية سجلت استقرارًا عند 1.2 جنيه مصري ما يعكس توازنًا نسبيًا في العلاقات النقدية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة

ثانيًا مقابل الريال السعودي فهي تتراوح أسعار الليرة اليوم ما بين 10.2837 و10.3022 مقابل الريال السعودي ويأتي هذا ضمن تأثير مباشر لتحركات الدولار

ثالثًا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء حيث بلغ سعر الليرة التركية نحو 283.13 ليرة سورية للشراء و285.96 للبيع مع استمرار الاعتماد النسبي عليها في بعض المناطق السورية

مراقبة مستمرة وتقلبات متوقعة

مع تزايد التوترات الاقتصادية عالميًا والمحلية يواصل المستثمرون متابعة أداء الليرة التركية عن كثب لما لذلك من تأثير مباشر على التجارة والاستثمار وتحويلات الأفراد حيث تظل القرارات الاقتصادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطورات أسعار الصرف اليومية