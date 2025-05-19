موت فكرية يقلب الموازين.. موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26 UZAK ŞEHİR وأبطال المسلسل

تشكل الدراما التركية في السنوات الأخيرة جزءًا أساسيًا من اهتمامات جمهور الوطن العربي، لما تحمله من أحداث غامضة وتفاصيل مشوقة تجذب المشاهدين من مختلف الأعمار، في هذا السياق، يترقب الجمهور والمشاهدون مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26، خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقات السابقة، وبروز شخصيات مؤثرة وتداخل خطوط درامية غير متوقعة، ويعود سبب هذا الترقب إلى قدرة المسلسل على تقديم مزيج فريد من الإثارة والغموض والعلاقات الإنسانية المعقدة.

ملخص أحداث الحلقة 25 من مسلسل المدينة البعيدة

شهدت الحلقة السابقة من المسلسل أحداثًا درامية متصاعدة، حيث أصبح جيهان مهووسًا بكشف قاتل بوران، هذا الهوس أضاف حالة من التوتر الشديد داخل قصر ألبورا، مع تزايد حدة المؤامرات المحاكة بين الشخصيات الرئيسية، وفي هذا الجو المشحون، من الممكن أن تبدأ علاقة جيهان مع عليا تتدهور تدريجيًا، خاصة بعد ظهور سر جديد يتعلق بحمل مينة من جيهان، وهو الحدث الذي يعد بمزيد من المفاجآت للمشاهدين في الحلقات القادمة.

كما ألقت وفاة فكرية بظلالها الثقيلة على عليا، التي شعرت بالندم لأنها لم تعبر عن مشاعرها تجاه والدتها قبل رحيلها، خاصة بعدما كانت فكرية سندًا حقيقيًا لها في أوقات الشدة.

تساؤلات ومفاجآت حول قاتل بوران

يترقب الجمهور والمشاهدون مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26 لمعرفة من هو قاتل بوران، إذ تزداد التوترات بين جيهان وعليا، وتتشابك المؤامرات داخل قصر ألبورا، مما يجعل الأجواء مشحونة بالغموض والدراما، سيناريو العمل يبرز جمال مدينة ماردين التركية، ويضفي مزيدًا من السحر على القصة، مع تصاعد عمق العلاقات الإنسانية بين الأبطال وتعقد المصائر.

موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26

قد يأتي موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26 في تركيا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا عبر قناة Kanal D التركية، أما عن موعد العرض في مصر فسيكون السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتتوفر الحلقة مترجمة صباح الثلاثاء عبر المواقع المتخصصة وقنوات التليجرام لتصل إلى الجمهور في مصر والوطن العربي بسهولة.

أبطال مسلسل المدينة البعيدة

يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما التركية الذين أسهموا في نجاح العمل وجذب الأنظار إليه، أبرزهم:

أوزان أكبابا (جيهان ألبورا)

سينام أونسال (عليا)

غونجا جيلاسون (صداقات)

مفيد كاياجان (أجمل ألبورا)

ألبير تشانكايا (شاهين)

ألبورا فريت كايا (ديمير)

بيبرس آتاكان أوزكايا (كايا)

ألبورا سهرا شاش (نارة ألبورا)

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل المدينة البعيدة هو نسخة تركية مقتبسة من مسلسل “الهيبة” السوري الشهير، الذي أُنتج عام 2017، ويتولى كتابة العمل الكاتبة جوليزار إرماك، أما الإخراج فهو لأحمد كاتيكسيز، أمري أيبك، يلدز أشانبوا طاشباشي، ومن إنتاج آينا يابيم.