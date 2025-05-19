من بيتك يا زول.. رابط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني دون زيارة الفرع

مازال العديد من المواطنين السودانيين يرغبون في الحصول على حسابات بنكية داخل بنك أمدرمان الوطني، حتى أن البنك يوفر المزيد من الخدمات المصرفية المختلفة أمام العملاء المتقدمين سواء المقيمين منهم أو المغتربين، فيما يمكن معرفة الإجراءات التي تؤهلك لفتح حساب داخل البنك، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

كيف أفتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني

يمكن القيام بفتح حساب جديد داخل بنك أمدرمان الوطني أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بناءً على الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالدخول إلى موقع بنك أمدرمان الوطني عبر الإنترنت.

مع إمكانية النقر على زر “تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات”.

قم باختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

مع اختيار اللغة المناسبة لكل عميل.

فيما ستقوم بعدها بإدخال بيانات العميل المتقدم.

مع رفع المستندات المطلوبة الصالحة والسارية.

قم بعدها بالتأكيد على صحة البيانات التي تقوم بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال”.

أهداف بنك أمدرمان الوطني الإستراتيجية

وتتمثل أبرز الأهداف التي يوفرها بنك أمدرمان الوطني أمام العملاء، بناءً على ما يأتي:-