بمواصفات عالمية وسعر تنافسي Samsung Galaxy S25 Edge أرفع موبايل مع مزايا الذكاء الصناعي

لقد أصبح هاتف Samsung Galaxy S25 Edge من الهواتف تم تطويرها من قبل شركة سامسونج جلاكسي حيث أصدرت S25 لكي ينافس عدد كبير من الموبايلات الحديثة حيث تم تطوير البطارية والمعالج ليكون أكثر سرعة كما تم تطوير الكاميرا الخلفية والأمامية لكي يتواكب احتياجات العملاء في العالم ككل لذا سوف نخبركم عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge وسعره في الأسواق العالمية.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge
هناك مجموعة كبيرة من المتابعين لعالم الموبايل لذا يريدوا معرفة المواصفات الأساسية لدى هاتف Samsung Galaxy S25 Edge كالآتي بالتفصيل:
- لقد تم تطوير المعالج حيث أصبح بقدرة Snapdragon 8 Elite.
- أما الذاكرة والتخزين أصبحت 256 جيجا مع 12 جيجا رام
- كذلك متوفر 512 جيجا مع 12 جيجا رام
- كما نوع التخزين UFS 4.0
- كذلك الموبايل لا يدعم كارت ميموري
- أما الشاشة 6.7 بوصة Dynamic AMOLED 2X
- تم توفير هاتف Samsung Galaxy S25 Edge بتردد متغير حتى 120Hz
- الكاميرا الخلفية مزدوجة وهي بقدرة 200 ميجا بكسل F/1.7 مع OIS.
- الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل F/2.2.
- البطارية بسعة تخزين 3900 مللي أمبير
- توفير شحن سريع 25 واط مع شحن لاسلكي مدعوم
- النظام يصل إلى Android 15 مع One UI 7.0.
مميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge
- تصميم رائع أرفع موبايل 5.8 ملم
- كما تم توفير الهاتف بميزة مقاوم للماء والغبار
- أداء فائق عن طريق معالج Snapdragon 8 Elite و12 جيجا رام
- يتميز بكاميرا قوية 200 ميجا بكسل مثل الموجودة في S25 Ultra
- شاشة بجودة عالية ومعدل تحديث 120Hz وطبقة حماية قوية
- صوت عالي جداً ستيريو لتجربة صوتية ممتازة
- هاتف Samsung Galaxy S25 Edge هو أحدث نظام أندرويد مع دعم للذكاء الاصطناعي.
سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Edge
- السعر العالمي للهاتف وصل إلى 1099 دولار ذلك في نسخة 256/12.
- كما سعر الهاتف في السعودية وصل إلى 4500 ريال ذلك في نسخة 512/12.
- كذلك سعر الهاتف في الإمارات العربية المتحدة 300 درهم ذلك في نسخة 512/12.