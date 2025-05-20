بمواصفات عالمية وسعر تنافسي Samsung Galaxy S25 Edge أرفع موبايل مع مزايا الذكاء الصناعي

لقد أصبح هاتف Samsung Galaxy S25 Edge من الهواتف تم تطويرها من قبل شركة سامسونج جلاكسي حيث أصدرت S25 لكي ينافس عدد كبير من الموبايلات الحديثة حيث تم تطوير البطارية والمعالج ليكون أكثر سرعة كما تم تطوير الكاميرا الخلفية والأمامية لكي يتواكب احتياجات العملاء في العالم ككل لذا سوف نخبركم عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge وسعره في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge

هناك مجموعة كبيرة من المتابعين لعالم الموبايل لذا يريدوا معرفة المواصفات الأساسية لدى هاتف Samsung Galaxy S25 Edge كالآتي بالتفصيل:

لقد تم تطوير المعالج حيث أصبح بقدرة Snapdragon 8 Elite.

أما الذاكرة والتخزين أصبحت 256 جيجا مع 12 جيجا رام

كذلك متوفر 512 جيجا مع 12 جيجا رام

كما نوع التخزين UFS 4.0

كذلك الموبايل لا يدعم كارت ميموري

أما الشاشة 6.7 بوصة Dynamic AMOLED 2X

تم توفير هاتف Samsung Galaxy S25 Edge بتردد متغير حتى 120Hz

الكاميرا الخلفية مزدوجة وهي بقدرة 200 ميجا بكسل F/1.7 مع OIS.

الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل F/2.2.

البطارية بسعة تخزين 3900 مللي أمبير

توفير شحن سريع 25 واط مع شحن لاسلكي مدعوم

النظام يصل إلى Android 15 مع One UI 7.0.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Edge

تصميم رائع أرفع موبايل 5.8 ملم

كما تم توفير الهاتف بميزة مقاوم للماء والغبار

أداء فائق عن طريق معالج Snapdragon 8 Elite و12 جيجا رام

يتميز بكاميرا قوية 200 ميجا بكسل مثل الموجودة في S25 Ultra

شاشة بجودة عالية ومعدل تحديث 120Hz وطبقة حماية قوية

صوت عالي جداً ستيريو لتجربة صوتية ممتازة

هاتف Samsung Galaxy S25 Edge هو أحدث نظام أندرويد مع دعم للذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Edge