تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء الإثنين 19 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تقلبًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 19 مايو 2025 حيث سجلت انخفاضًا مفاجئًا خلال الفترة المسائية مقارنة بمستوى الأسعار في منتصف اليوم الأمر الذي يعكس حالة من التذبذب في حركة المعدن الأصفر محليًا رغم الارتفاع العالمي في سعر الأوقية مما يدفع الكثير من المستثمرين والمستهلكين لمتابعة التغيرات على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

بحسب تصريحات نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، فقد سجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا ملحوظًا مساء اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 3029 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 بلغ 3895 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وصل إلى 4545 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24 الأعلى نقاء انخفض إلى 5194 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط الجنيه الذهب إلى 36360 جنيهًا

يختلف السعر حسب التاجر

يمثل هذا السعر قيمة الذهب فقط دون مصنعية

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت السبائك هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك وفقًا لوزن السبيكة وسعر جرام عيار 24

سبيكة 10 جرام سجلت نحو 51940 جنيهًا

سبيكة 50 جرام وصلت إلى 259700 جنيه

أونصة الذهب (31.1 جرام) سجلت حوالي 161533 جنيهًا

السعر العالمي للذهب

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.78% لتسجل الأوقية نحو 3228 دولار وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج مما يعكس استمرار التقلبات في الأسواق الدولية بالتزامن مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة ويعد هذا التراجع في الأسعار المحلية يأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي للذهب ارتفاعًا طفيفًا ما يشير إلى أن العوامل المحلية مثل العرض والطلب وحركة السوق الداخلية قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر داخل مصر كما أن تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف النقل والمصنعية تسهم في تفاوت الأسعار بين التجار.