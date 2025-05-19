رجـوع الأسطورة من جديد.. الحلقة 192 الموسم السادس من المؤسس عثمان تُفجّر الأحداث بعودة تورغوت وبموت عدوه اللدود!!

يحظى مسلسل “المؤسس عثمان” بشعبية جارفة في الوطن العربي وتركيا، فهو ليس مجرد عمل درامي بل ملحمة تاريخية تعيد إحياء قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل، فأحداثه تمزج ببراعة بين السياسة والمواجهات والمعارك، مما يجذب الجمهور أسبوعيًا لمتابعة فصول جديدة من القوة والدهاء والإيمان.

عودة تورغوت غازي تهزّ القبيلة

في الحلقة 192 جاءت المفاجأة الكبرى حين ظهر تورغوت غازي، الصديق القديم لعثمان، بعد غياب طويل وسط مشهد مهيب ومؤثر، وأثناء حديث عثمان مع أحد الجنود المسنين، اقترب منه وسأله: “من أنت؟ فقط أدر وجهك”، ليكتشف أنه رفيقه المخلص تورغوت، الذي لم يتمالك نفسه وعانقه قائلاً: “القبيلة والجيش لك، ماذا تقول؟”، في لحظة حب وولاء نادرة زادت من حماسة المشاهدين.

سقوط كوشار ونهاية خصم عنيد

لم تخلو الحلقة من مشاهد الأكشن، حيث اندلعت مواجهة عنيفة بين رجال عثمان وخصومهم بعد أن أمر كوشار بالهجوم، ورغم المقاومة، تمكن بوران بك ورجال الألب من محاصرته، وأطلقوا السهام من المرتفعات بذكاء تكتيكي، وانتهت المعركة بمطاردة عثمان شخصيًا لكوشار وطعنه بخنجر حاسم، ليسدل الستار على أحد أخطر أعدائه.

القنوات الناقلة وتوقيت العرض

1. قناة ATV التركية

التردد: 10796، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، القمر: تركسات

2. قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12645، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، القمر: نايل سات

3. قناة اليرموك

التردد: 11678، الاستقطاب: عمودي، الترميز: 27500، القمر: نايل سات