وزارة العمل تصدر تحذير عاجل حول صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحذير هام لجميع المواطنين من عدم الانخراط وراء الشائعات والأنباء المضللة، مؤكدة أنه لم يتم إلى الآن الإعلان عن إطلاق الوجبة الساعة من الإعانات الاجتماعية، مشيرة إلى عدم إصدار بطاقات “كي كارد” للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مضيفة أن كافة الأنباء والمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

متى يتم صدور الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية؟

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، لكن جاري العمل على دراسة الطلبات المقدمة والتمويل اللازم، التي ستقوم الوزارة بتوزيعه على كافة المشمولين، مشيرة إلى أنه عقب تحديد موعد رسمي ومحدد لذلك سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة العراقية حريصة على دعم العديد من الفئات المتقدمين لمثل هذه البرامج من أجل دعمهم ماديًا.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أما عن الإجراءات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن أسماء الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-