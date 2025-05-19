أسعدي طفلك 24 ساعة..تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات واتفرجوا على أغاني لولو

هناك أقبال كبير على مشاهدة قناة وناسة كيدز حيث يبحث الكثير من الأهالي عن الترددات الخاصة بتلك القناة الفضائية من أجل ضمان استمرار المتابعة بجودة عالية وبدون انقطاع أو فواصل إعلانية مزعجة لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة عل النايل سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية التي تقدمها القناة.
تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات
قناة وناسة تقدم محتوى لائق يجذب أكبر عدد من المتابعين كما المشاهدين في تزايد مستمر لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية من أجل متابعة جميع أغاني الأطفال التي تسعد قلوب الصغار والأمهات تعمل على تحديث القناة الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال على مدار اليوم بدون تشفير.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية
- لتنزيل قناة وناسة قم بالضغط على أيقونة القائمة من الريموت كنترول.
- انتقل إلى إعدادات القنوات ثم اختر إضافة تردد جديد.
- سجلوا بيانات التردد كما هو مذكور في المقال مع تسجيل معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز.
- بعد إدخال البيانات قم بعملية البحث.
- بعد عند ظهور قناة وناسة كيدز احفظها ضمن قائمة القنوات على جهازك
- سواء كان جهاز الاستقبال يدعم القمر نايل سات أو القمر عرب سات.