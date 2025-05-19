أسعدي طفلك 24 ساعة..تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات واتفرجوا على أغاني لولو

هناك أقبال كبير على مشاهدة قناة وناسة كيدز حيث يبحث الكثير من الأهالي عن الترددات الخاصة بتلك القناة الفضائية من أجل ضمان استمرار المتابعة بجودة عالية وبدون انقطاع أو فواصل إعلانية مزعجة لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة عل النايل سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية التي تقدمها القناة.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

قناة وناسة تقدم محتوى لائق يجذب أكبر عدد من المتابعين كما المشاهدين في تزايد مستمر لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية من أجل متابعة جميع أغاني الأطفال التي تسعد قلوب الصغار والأمهات تعمل على تحديث القناة الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال على مدار اليوم بدون تشفير.

تردد قناة وناسة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية