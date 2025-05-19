صراع العمالقة.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون Liverpool vs Brighton في مواجهة نارية بالجولة 37

تشهد ملاعب كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية ومرتقبة، حيث يستضيف برايتون فريق ليفربول في مباراة حاسمة ومثيرة ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتزداد أهمية اللقاء مع اقتراب نهاية الموسم، إذ يتطلع ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، في حين يسعى برايتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تُحسّن مركزه في جدول الترتيب، سنستعرض القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون وموعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز حول العالم موعد مباراة Liverpool vs Brighton الهامة، تقام مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

مصر: 10:00 مساءً

السعودية: 10:00 مساءً

الإمارات: 11:00 مساءً

هذه المواجهة ستجذب أنظار الجماهير، حيث يستضيف برايتون فريق ليفربول في مباراة حاسمة ومثيرة ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وسط أجواء حماسية وتنافسية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة أحداث لقاء ليفربول وبرايتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على قناة “beIN Sports 1 HD”، ويرافق المشاهدين في الوصف والتعليق الصوتي المميز المعلق التونسي عصام الشوالي، مع تغطية شاملة وتحليل فني دقيق لأحداث المباراة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيلته الأساسية، في ظل رغبة المدير الفني يورجن كلوب في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط إضافية قبل نهاية الموسم، وتأتي التشكيلة المتوقعة للفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح

برايتون بين طموح الجماهير وصعوبة المواجهة

يدخل برايتون اللقاء بدعم كبير من جماهيره على ملعب “أميكس” الشهير، ويطمح في تحقيق مفاجأة أمام فريق ليفربول القوي، ويركز برايتون على استغلال نقاط القوة والانضباط التكتيكي، في حين يدرك لاعبوه صعوبة المهمة أمام منافس يضم نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في البريميرليج.