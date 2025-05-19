بعد تصدرة الترند .. موعد عرض مسلسل عهد أنيس والقنوات الناقلة لدراما الرعب المصرية “زواج شيطان من إنسية”

مع انطلاق الموسم الجديد من دراما الرعب المصرية، استطاع مسلسل عهد أنيس أن يحوز على اهتمام كبير من المشاهدين منذ عرض حلقته الأولى، حيث أثار التساؤلات حول موعد عرض مسلسل عهد أنيس وحقق نجاحا ملموسا في حلقاته الأولى على منصات العرض الرقمي، ويبدو أن العمل يحمل جميع مقومات النجاح ابتداءً من القصة المثيرة وصولاً إلى الأداء المتميز من قبل طاقم العمل فى إطار من الإثارة والغموض والفانتازيا.

قصة مسلسل عهد أنيس

نستعرض معكم اليوم قصة مسلسل عهد أنيس التي جعلته محط أنظار الجمهور، تدور أحداث المسلسل في قرية مصرية خلال عشرينيات القرن الماضي، حيث يظهر شيطان يدعي أنيس متخفيا بهيئة إنسان، يتزوج شابة قروية ولكنها تكتشف سره ، في محاولة لحماية نسلها، تذهب الأمور إلى مسارات مأساوية تبدأ بالقتل وتنتهي بلعنة تعصف بثلاثة أجيال من العائلة.

القصة تقدم حبكة درامية فريدة تجمع بين الأساطير والخرافات الاجتماعية في القري المصرية، وتتناول صراع قديم بين الخير والشر، مع لمسات من الرعب النفسي، والفانتازيا مما يجعله عمل مثير لمحبي دراما الغموض، الأحداث المترابطة والممتدة على أجيال عديدة تزيد من حدة التشويق وتجعل المشاهد ينتظره بفارغ الصبر أسبوعيا.

موعد عرض مسلسل عهد أنيس عبر المنصات الرقمية

يتم عرض حلقات مسلسل عهد أنيس على منصتي “تويست تي في” و”شوفها”، حيث تدور أحداثه على مدار ٨ حلقات وقد تم تحديد موعد عرض مسلسل عهد أنيس ليكون كل يوم أربعاء من كل أسبوع، حيث يتم إضافة حلقة جديدة إلى المنصتين بشكل أسبوعي، مما يمنح الجمهور فرصة لتنظيم ومتابعة مشاهداته بسهولة، وإليك الجدول الزمني للحلقات:

الحلقة الأولى: الأربعاء 14 مايو 2025 تم العرض

الحلقة الثانية: الأربعاء 21 مايو 2025

الحلقة الثالثة: الأربعاء 28 مايو 2025

الحلقة الرابعة: الأربعاء 4 يونيو 2025

الحلقة الخامسة: الأربعاء 11 يونيو 2025

الحلقة السادسة: الأربعاء 18 يونيو 2025

الحلقة السابعة: الأربعاء 25 يونيو 2025

الحلقة الثامنة والأخيرة: الأربعاء 2 يوليو 2025

يمكنك مشاهدة الحلقات على مدار الأسبوع بعد صدورها، ما يزيد من مرونة العرض ويتيح فرصة أكبر لجذب فئات مختلفة من المشاهدين، العرض الأسبوعي يعزز الترقب ويحفز النقاشات بين الجمهور حول تطورات الحبكة القادمة.

أبطال مسلسل عهد أنيس

إن اختيار طاقم تمثيلي محترف كان من العوامل الأساسية في تحقيق هذا النجاح، حيث تضم قائمة أبطاله أسماء لامعة، مثل

إسلام جمال

رحمة أحمد بدور نجوى

أحمد الرافعي

عابد عناني في دور أنيس

جلا هشام

سلوى محمد علي

حازم إيهاب

وفاء شوقي

تأليف: محمد دندراوى.

إخراج: خيرى سالم

هل هناك موسما ثاني من مسلسل عهد أنيس؟

بالرغم من كون المسلسل يتألف من ثماني حلقات، إلا أن نهاية الأحداث تفتح الباب أمام إمكانية إنتاج موسم جديد. صرح مؤلف العمل أنه قد تكون هناك أفكار جاهزة لتكملة القصة إذا حقق الموسم الأول النجاح الذي يسعي إليه فريق الإنتاج، يبدو أن الجمهور متشوق بالفعل، خاصة مع تجاوبهم الأولي الكبير مع القصة الفريدة والشخصيات المعقدة.