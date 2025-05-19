سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري النهاردة 19 مايو 2025 في البنوك والسوق الرسمية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بيهم شريحة كبيرة من المصريين، خصوصًا اللي بيشتغلوا في الإمارات وبيبعتوا تحويلات لبلدهم. التغير اليومي في السعر بيأثر على حركة الاستيراد، والسفر، وحتى على قرارات الاستثمار، علشان كده، في كل صباح لازم نتابع الأسعار الرسمية في البنوك المصرية عشان نعرف إذا كان فيه ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة، وبالتالي نقدر ناخد قرارات مالية صح ونتجنب أي خسائر غير محسوبة.

تفاصيل سعر الدرهم اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 19 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري استقرار نسبي في معظم البنوك، وجاءت أبرز الأرقام كالتالي:

في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 13.62 جنيه

سعر البيع: 13.66 جنيه

في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.75 جنيه

سعر البيع: 13.77 جنيه

في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.74 جنيه

سعر البيع: 13.76 جنيه

أفضل سعر شراء: البنك الأهلي المصري

أفضل سعر بيع: بنك التعمير والإسكان بسعر 13.627 جنيه

بنك التعمير والإسكان بسعر 13.627 جنيه الفارق بين الشراء والبيع: يتراوح بين 2 إلى 4 قروش

يتراوح بين 2 إلى 4 قروش الاتجاه العام: تراجع طفيف قرشين عن سعر أمس

تراجع طفيف قرشين عن سعر أمس حالة السوق: مستقرة وسط توازن العرض والطلب

مستقرة وسط توازن العرض والطلب مصادر البيانات: البنك المركزي المصري – موقع أسعار العملات egrates

سعر الدرهم الإماراتي النهاردة بيعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المصري، وده مؤشر مهم للي بيتابع حركة العملات والتحويلات، بننصح أي حد بيحتاج يبدّل عملة إنه يقارن بين أكتر من بنك علشان يضمن أفضل سعر متاح، كمان، الاستقرار ده بيطمن المستوردين والمستثمرين اللي بيتعاملوا بالدرهم. تابعنا دايمًا هتلاقي كل جديد بأسعار العملات يوم بيوم.