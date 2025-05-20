وأنت مكانك يا زول.. فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بسهولة وأمان موقع onb-sd.com في ثــوانــي

فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 أصبح هام للغاية، حيث يعد البنك واحداً من أبرز البنوك السودانية التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خدمات مصرفية متطورة ومواكبة للتقنية الحديثة، ومع دخول عام 2025 بدأ البنك في تبني سياسات مصرفية رقمية حديثة لتسهيل عمليات فتح الحسابات وتحسين تجربة العملاء.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025

قبل التقديم لفتح حساب، يجب على العميل تحديد نوع الحساب الأنسب له، وفي عام 2025، يقدم البنك الأنواع التالية:

الحساب الجاري:

مناسب للأفراد والشركات.

يتيح الإيداع والسحب بدون فوائد.

إمكانية إصدار دفتر شيكات.

حساب التوفير:

مخصص للأفراد.

يمنح أرباحاً دورية وفقاً للصيغ الإسلامية.

يشجع على الادخار طويل الأمد.

حساب الاستثمار المشترك:

قائم على المضاربة الإسلامية.

مناسب للراغبين في استثمار أموالهم بشكل شرعي.

الأرباح توزع دورياً حسب نسب متفق عليها.

حساب الشباب والطلاب:

متاح للشباب من عمر 18 حتى 25 عاماً.

بدون رسوم شهرية.

مزايا خاصة مثل بطاقة خصم وحوافز ادخارية.

شروط فتح حساب في بنك أم درمان الوطني 2025

لضمان سهولة العملية، قام البنك بتحديث شروطه لتكون أكثر مرونة، وتشمل:

أن يكون عمر مقدم الطلب 18 سنة فما فوق باستثناء حسابات القُصر بوصاية ولي الأمر.

توفر إثبات هوية ساري المفعول سواء بطاقة قومية أو جواز سفر.

إثبات سكن حديث سواء فاتورة خدمات أو عقد إيجار.

الحد الأدنى للإيداع الأولي والذي يختلف حسب نوع الحساب.

رقم وطني صالح للمواطنين السودانيين.

إقامة سارية للأجانب.

خطوات فتح حساب في بنك أم درمان الوطني 2025

في ظل التحول الرقمي، أطلق البنك بوابة إلكترونية لفتح الحسابات، وذلك وفقا للخطوات التالية: