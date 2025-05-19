القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز والتشكيل المتوقع

مجرد ساعات قليلة تفصلنا على مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ويسعى فريق برايتون الانجليزي على أرضه وسط جمهوره الحصول على ثلاثة نقاط غالية من فريق ليفربول وتعزيز ترتيبه في الدوري الانجليزي الممتاز ولكن يطمح فريق ليفربول في تلك المواجهة المرتقبة أمام فريق برايتون استمرار سلسلة الانتصارات في الدوري الانجليزي لذا سوف ننقل لكم القنوات الفضائية الناقلة المباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

بالنسبة لموعد مباراة ليفربول ضد برايتون من المباريات المهمة حيث موعد المباراة في يوم الإثنين 19 مايو 2025 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كما في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات على ملعب فالمر في معقل فريق برايتون لذلك سوف تكون المباريات الحماسية المنتظرة بين الفريقين اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون

هناك مجموعة سوف تنقل المباراة حيث القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون تنقل في المملكة المتحدة البريطانية على قناة Sky Sports Main Event كذلك قناة Sky Sports Premier League في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شبكة قنوات بي إن سبورت beIN Sports هو الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن عليكم الاشتراك بنجاح ثم تنزيل القناة الفضائية.

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول