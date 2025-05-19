احداث نارية.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على قناة الفجر الجزائرية.. تفاصيل التأجيل وأحداث مشوقة منتظرة 

يترقب عشاق الدراما التاريخية التركية في الوطن العربي عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي يحظى بمتابعة واسعة نظرا لأحداثه المشوقة وتفاصيله التاريخية المثيرة، وقد شهدت هذه الحلقة تأجيلا أثار تساؤلات الجمهور حول الأسباب والمواعيد الجديدة للعرض.

سبب تأجيل عرض الحلقة 192

كان من المقرر عرض الحلقة 192 يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 عبر قناة ATV التركية، إلا أن القناة أعلنت عن تأجيل العرض إلى يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، وذلك بسبب تزامن موعد الحلقة مع مباراة نهائي كأس تركيا بين فريقي طرابزون سبور وجالطة سراي، والتي أقيمت في نفس توقيت عرض المسلسل.

موعد عرض الحلقة 192 على قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة 192 مترجمة إلى العربية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لمتابعة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أحداث متوقعة في الحلقة 192

تشير الإعلانات الترويجية إلى أن الحلقة 192 ستشهد تطورات درامية مثيرة، حيث يتعرض المحارب تورغوت لإصابة خطيرة، مما يدفع عثمان إلى محاولة إنقاذه وسط أجواء من التوتر والصراع، كما يتصاعد التوتر بين عثمان وأعدائه، مع توقعات بظهور تحالفات جديدة وخيانات داخل القبيلة، وتعد الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان محطة هامة في تطور الأحداث، وينتظرها الجمهور بفارغ الصبر لمتابعة ما ستؤول إليه الأمور في هذا العمل الدرامي التاريخي المميز.