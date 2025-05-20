“بعد التأجيل رسميا” موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة

يهتم الجمهور في الوطن العربي مؤخرا بالتعرف على موعد عرض الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة، وجاء ذلك تزامنا مع تأجيل عرض الحلقة خلال الاسبوع الماضي بسبب إذاعة مباراة كأس تركيا خلال نفس توقيت عرض الحلقة، فيما أنه من المنتظر بأن تشهد الحلقة المقبلة الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة وأبرزها حدوث معركة ما بين عثمان مع أعدائه من المغول وعدد من الاضطرابات الاخرى.

موعد الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة المقبلة من المسلسل مدبلجة على قناة اي تي في atv التركية يوم الأربعاء المقبل 21 مايو للعام الحالي 2025 وتبدأ الحلقة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما تعاد اليوم التالي مترجمة على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، علما بأن المسلسل تذاع أيضا مترجمة للغة العربية على كل من منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وقناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا، ومن خلال منصات اليوتيوب.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

جاء تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ليتمثل على النحو الآتي:

تردد قناة ATV التركية الجديد

يكون القمر الصناعي نايل سات.

أما عن التردد للقناة هو 12053.

كذلك معدل تصحيح الخطأ 5/6.

فيما يكون الاستقطاب هو أفقي.

بينما معدل الترميز عبر 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية