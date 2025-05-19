“سلي أطفالك بأحلى الأغاني” تردد قناة كراميش ووناسة 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات لمتابعه برامج لولو

تبحث الأمهات بكثرة الفترة الماضية عن تردد قناة كراميش ووناسة 2025 الجديد عبر الأقمار الصناعية، وذلك لأن تلك القنوات مخصصة للأطفال ومناسب لكافة الأعمار، كما تقدم محتوى مناسب وهادف يجمع ما بين التعليم والترفيه ويساعد في تعزيز سلوكيات الأطفال والقيم الإيجابية، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاصة بها لمتابعة المحتوى بجودة عالية للصورة والصوت علما بأن القناة يتم تثبيتها على جهازك دون دفع أي رسوم.
تردد قناة كراميش ووناسة 2025
يمكنكم ضبط تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات المقبلة:
- القمر الصناعي للقناة: نايل سات.
- التردد الجديد للقناة هو: 11430
- بينما يكون الاستقطاب: عمودي.
- أما معدل الترميز هو: 27500.
- جاء معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة كراميش 2025 على عرب سات
- القمر الصناعي للقناة: عرب سات.
- التردد الجديد للقناة هو: 11390
- بينما يكون الاستقطاب: عمودي.
- أما معدل الترميز هو: 27500.
- جاء معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة وناسة 2025 نايل سات
- القمر الصناعي للقناة: نايل سات.
- التردد الجديد للقناة هو: 11430
- بينما يكون الاستقطاب: عمودي.
- أما معدل الترميز هو: 27500.
- جاء معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة وناسة الجديد عرب سات
- القمر الصناعي للقناة: عرب سات.
- التردد الجديد للقناة هو: 11270
- بينما يكون الاستقطاب: أفقي.
- أما معدل الترميز هو: 27500.
- جاء معامل تصويب الخطأ: 3/4.
كيفية تثبيت القناة على جهاز الريسيفر
- الدخول على الاعدادات في القائمة.
- من ثم يتم تحديد القمر الصناعي.
- كتابة التردد وباقي البيانات بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة بحث، وانتظر ثواني.
- أخيرا اضغط على حفظ لتضاف القناة لقائمتك.