“المنحة خلاص بقت رسمي” الشئون الاجتماعية تكشف خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2025

كشفت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية عن خطوات وشروط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2025، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تزامنا مع ارتفاع التكاليف وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا والمواطنين من ذوي الدخل المحدود ليتم تحسين مستواهم المعيشي وتخفيف العبء عليهم وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة من الازمات التي تمر بها البلاد.

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس أشارت الوزارة أنه يمكن التسجيل في منحة 300 دينار تونسي من خلال الدخول على الموقع الرسمي دون عناء الذهاب للإدارات الحكومية، ثم اتباع النقاط المقبلة: الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ثم اختيار القائمة الرئيسية، ثم اختيار قسم الخدمات الرقمية.

كتابة الاسم ورقم الهوية، النقر على استمارة التسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تثبت الأهلية.

التأكد من صحة المعلومات المرفقة ودقتها.

رفع المستندات اللازمة، ثم انقر على إرسال الطلب. شروط الحصول على منحة 300 دينار التونسية 2025 حددت وزارة الشئون الاجتماعية الشروط اللازمة للحصول على منحة 300 دينار تونسي وتمثلت أبرزها ما يلي: ضرورة بأن يكون الشخص المتقدم لديه بالفعل الجنسية التونسية.

كذلك يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل مستمر في الدولة.

ألا يزيد العمر للمتقدم عن 25 سنة، والدخل الشهري لا يزيد عن 180 دينار.

كما يجب بأن يكون الشخص مسجل بالوكالة التونسية للتأمين.

أيضا ألا يعمل موظف بأي من قطاعات الدولة، ولا يمتلك أي أصول أو أموال.

عدم قدرته على تغطية نفقات التعليم الخاصة بأبنائه.