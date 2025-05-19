“خطوة بخطوة من هنا HERE” خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 وطريقة التسجيل

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 وكذلك طريقة التسجيل، حيث تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من المنح المقدمة من الحكومة المصرية للفئات التي ليس لها دخل شهري ثابت، وتستهدف كل من الأشخاص الغير مؤمن عليهم وكذلك أصحاب المهن اليومية، ويذكر إن وزارة القوى العاملة قد أعلنت مؤخرا عن زيادة قيمة المنحة لتكون بقيمة تبلغ نحو 1500 جنيه مصري بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يمكنكم للمواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لهذا العام عبر الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ثم اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

من ثم يتم اختيار خانة القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الضغط على العمالة غير المنتظمة.

ثم إدخال الرقم القومي للشخص بشكل دقيق.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، وبذلك ستظهر أمامك قيمة المنحة وميعاد الصرف بالتفصيل.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بمصر

حددت وزارة القوى العاملة المصرية بعض من الشروط اللازمة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة ومنها بأن يكون المواطن من الفئات المستحقة للدعم وكذلك مصري الجنسية ومقيم في الدولة، أما عن خطوات التقديم تمثلت كما يلي: