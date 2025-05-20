أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025 بشكل رسمي وجاء ذلك من خلال منشور نشرته رسميا، وتعتبر تلك الجائزة تمنح لأفضل لاعب في العالم، ويذكر إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تصدر قائمة أكثر اللاعبين فوزا بتلك الجائزة بعدد 8 مرات، أما عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواجد في المركز الثاني وذلك برصيد 5 مرات.

موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025

أوضحت المجلة بأن موعد حفل الكرة الذهبية لهذا العام يكون في نسخته رقم 69 وسيقام في يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر المقبل للعام الحالي 2025 وذلك على مسرح دو شاتليه في باريس العاصمة الفرنسية، وهو موعد رسمي لإقامة الحفل، ومن المنتظر بان يضم عدد من الجوائز ومنها الآتي:

جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال.

كذلك جائزة أفضل لاعبة كرة قدم للسيدات.

جائزة أفضل نادي بالعالم للرجال.

أيضا جائزة أفضل نادي بالعالم للنساء.

جائزة أفضل لاعب شاب.

كذلك جائزة أفضل حارس مرمى.

جائزة جيرد مولر لأفضل هداف.

أيضا جائزة سوكراتيس للأعمال الخيرية المتميزة.

جائزة أفضل مدرب للرجال.

كذلك جائزة أفضل مدربة للسيدات.

محمد صلاح يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام

في سياق متصل، يتنافس اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام 2025، وكذلك يتواجد في المنافسة كل من اللاعب رافينيا لاعب فريق برشلونة، وكذلك اللاعب لامين يامال لاعب فريق برشلونة، وايضا اللاعب عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان.