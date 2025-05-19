كم تبقى على عيد الأضحى المبارك 2025؟.. تعرف على الموعد الرسمي وطرق الاستعداد له

يعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية في الإسلام، حيث يحيي المسلمون ذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام واستجابته لأمر الله، ويصادف هذا العيد في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويأتي بعد يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات.

موعد عيد الأضحى 2025 في مصر

وفقا للتقويم الرسمي، من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى في مصر يوم السبت، 7 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين، 9 يونيو 2025 ويعتبر يوم الجمعة، 6 يونيو 2025، يوم وقفة عرفات، وهو يوم عظيم يستحب فيه الصيام والدعاء.

كم تبقى على عيد الأضحى؟

اعتبارا من اليوم، الاثنين، 19 مايو 2025، يتبقى على عيد الأضحى المبارك حوالي 19 يوما، هذا الوقت يعتبر فرصة ثمينة للاستعداد الروحي والبدني لهذا العيد المبارك.

الاستعدادات الروحية والاجتماعية

في هذه الأيام المباركة، يستحب للمسلمين الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل:

الصيام، خاصة في يوم عرفة.

الصدقة ومساعدة المحتاجين.

قراءة القرآن والتدبر في معانيه.

الاستغفار والدعاء.

كما ينصح بالتخطيط لشراء الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وتجهيز الملابس الجديدة للأطفال، وتنظيم الزيارات العائلية لتعزيز الروابط الاجتماعية.

أهمية عيد الأضحى

يعتبر عيد الأضحى فرصة لتجديد الإيمان وتعزيز التقوى، حيث يذكر المسلمين بقصة النبي إبراهيم عليه السلام وطاعته المطلقة لأمر الله، كما يعزز العيد من روح التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين.