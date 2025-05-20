SelahaddinEyyubi موعد عرض الحلقة 58 والأخيرة من مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي علي شاشة TRT 1 التركية والفجر الجزائرية

ننقل لكم من خلال هذا المقال تفاصيل موعد عرض الحلقة 58 والأخيرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، المسلسل التاريخي الذي ترك بصمة مميزة في قلوب محبي ومتابعي المسلسلات التاريخي في كل مكان، بفضل الأحداث التاريخية الحقيقة التي تناولها في ظل رصد قصة حياة البطل صلاح الدين الأيوبي ومشواره لتحرير مدينة القدس من يد أعداء الدين، وبعد إعلان انتهاء عرض المسلسل عند الحلقة 58، ننقل لكم تفاصيل الموعد والقنوات الناقلة، وأسباب توقف عرض المسلسل فتابعونا.

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي

يأتي مسلسل صلاح الدين الأيوبي من انتاج قناة TRT1 التركية، وهو يتناول السيرة التاريخية للقائد الشهير صلاح الدين الأيوبي منذ نشأته وقدرته على تكوين جيش قوي وموحد، مرورا بالمعارك والمواجهات التي مر عليها للتوحيد العسكري والسياسي، وصولا إلى مواجهته ضد الصليبيين لتحرير القدس، إذ يجمع المسلسل بين الرؤية التاريخية والعمل الدرامي لإبراز شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي، واستراتيجيته في إدارة الدولة الإسلامية.

موعد عرض الحلقة 58 والأخيرة من مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي

من المنتظر أن يتم عرض الحلقة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 من مايو الجاري 2025 عبر شاشة قناة TRT التركية، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء، كما سيتم عرض الحلقة عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية ليوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

والجدير بالذكر أن صحيفة “بيرسين ألتونتاش” قد نشرت خبر عبر موقعها الرسمي تؤكد من خلاله أن الحلقة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي هي الحلقة الأخيرة، وهي نهاية مسيرة المسلسل بعد أشهر طويلة من العرض الناجح على مدار موسمين متتاليين.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

قناة TRT1 التركية قناة الفجر الجزائرية التردد قناة TRT1 التركية: 11453

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب قناة TRT1 التركية: أفقي

الترميز: 27500

الجودة قناة TRT1 التركية: HD التردد قناة الفجر الجزائرية: 12034

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب قناة الفجر الجزائرية: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة قناة الفجر الجزائرية: HD

من هم أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

أوغور غونيش: في دور صلاح الدين الأيوبي

محمد علي نور أوغلو: في دور نور الدين محمود زنكي

باريش باكتاش: في دور بورو

أوزان دولوناي: في دور باليان

جوكتشا توركان: في دور شمسة

نازلي توسون أوغلو

أسباب توقف مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد الإعلان رسميا عن انتهاء عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، بدأت العديد من المواقع الفنية، ومنصات التواصل الاجتماعي في تداول بعض الأنباء حول السبب الحقيقي وراء توقف عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، مشيرة إلى أن انخفاض نسب المشاهدة هو ما تسبب في توقف المسلسل، إلا أن الشركة المنتجة لم تصدر أي بيان يؤكد هذه المعلومة او ينفيها، وما هي إلا تكهنات من قبل بعض المواقع الإخبارية.