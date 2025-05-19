قفزة جديدة للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري.. أسعار اليوم 19 مايو 2025 تسجل أرقامًا قياسية في ختام التعاملات

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 19-5-2025 ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك، ليواصل موجة الصعود التي بدأها مؤخرًا، مدعومًا بتحركات السوق العالمية وزيادة الطلب عليه من المستثمرين المحليين والمستوردين.

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في ختام التعاملات

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 66.90 جنيه للشراء، و67.09 جنيه للبيع، فيما تفاوتت الأسعار بين البنوك الأخرى بفروقات بسيطة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 19-5-2025 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم 19-5-2025 في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك المصرية

البنك المركزي المصري 66.90 جنيه للشراء 67.09 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري 66.38 جنيه للشراء 67.12 جنيه للبيع

بنك مصر 66.37 جنيه للشراء 66.99 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية 66.39 جنيه للشراء 67.13 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB 66.38 جنيه للشراء 67.12 جنيه للبيع

بنك القاهرة 66.40 جنيه للشراء 67.13 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي 66.51 جنيه للشراء 66.81 جنيه للبيع



توقعات استمرار صعود سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصري

من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية لتثبيت أسعار الفائدة، واستمرار تقلبات أسواق العملات الأجنبية، مما يزيد من إقبال المستثمرين على العملات الأجنبية الآمنة، وفي مقدمتها الإسترليني.

عوامل تؤثر على سعر الجنيه الإسترليني في مصر: