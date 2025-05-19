بضغطة زر افتح حسابك..طريقة فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم الوطني للسودانيين

يعتبر بنك الخرطوم من البنوك الرائدة في مجالات عديدة حيث توفر أنواع حسابات بنكية مختلفة كما تقدم عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك خدمة فتح حساب بنكي أونلاين كما وفرت تطبيق بنكك لمتابعة الحساب البنكي وتحويل الأموال عن طريق التطبيق بدون زيادة أي فرع من فروع بنك الخرطوم لذا سوف نوضح بتوضيح كيف يتم فتح الحساب البنكي بالرقم الوطني للسودانيين.

فتح حساب بنكي عبر الأونلاين لدى بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنكي عن طريق بنك الخرطوم عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لفتح الحساب عبر الموقع الرسمي للبنك لذا إليكم الطريقة كما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لدى بنك الخرطوم في السودان.

بعدها اختيار تسجيل الدخول لفتح الحساب البنكي.

بعد ذلك تحديد فتح حساب بنكي أونلاين.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة من أهمها الرقم الوطني للمواطنين السودانيين أو جواز السفر للمغتربين.

إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد ذلك عليك إرسال الطلب عبر الأونلاين.

بعد ذلك انتظار مراجعة الطلب والموافقة النهائية من بنك الخرطوم.

شروط وأحكام فتح حساب في بنك الخرطوم