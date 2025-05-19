منحة العمالة الغير منتظمة.. خطوات وشروط التسجيل بها وأهم الفئات المستفيدة منها

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، والتي شهدت زيادة في قيمتها لتصل إلى 1500 جنيه، تهدف هذه المنحة إلى دعم العمال الذين لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية أو دخل ثابت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الفئات المستحقة للمنحة

تستهدف المنحة الفئات التالية:

الحرفيون: مثل النجارين، الحدادين، والميكانيكيين.

عمال البناء والتشييد.

المزارعون: أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.

عمال الصيد.

العاملون بالمهن الحرة: الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

شروط الحصول على المنحة

للاستفادة من المنحة، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون لديه سجل تجاري أو سجل ضريبي.

أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون العامل مسجلًا في مديرية القوى العاملة بمحافظته.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

ألا يكون لدى العامل أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

للتسجيل في المنحة، يُرجى اتباع الخطوات التالية: