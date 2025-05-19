مفاجآت ساخنة في الميركاتو وصيف مشتعل في الكرة المصرية.. فريد الملالي يطلب مليون دولار والزمالك يراقب والرحيل يقترب من رضا سليم

اشتعل سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا داخل أروقة القلعة البيضاء، بعد أن دخل اسم النجم الجزائري فريد الملالي دائرة اهتمامات نادي الزمالك، وذلك تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق أنجيه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال إلى الزمالك في صفقة انتقال حر

وأكد مصدر مطلع داخل الزمالك أن لجنة التخطيط بالنادي أبدت إعجابًا كبيرًا بمستوى فريد الملالي، بعدما عُرض عليهم مؤخرًا، إلا أن العقبة الوحيدة في الصفقة حتى الآن تكمن في المطالب المالية المرتفعة للاعب، إذ طلب الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض.

الزمالك أمام اختبار صعب بسبب مطالب فريد الملالي

فريد الملالي لاعب حر بنهاية الموسم الحالي

يشترط تقاضي مليون دولار سنويًا للانضمام للزمالك

لجنة التخطيط أبدت إعجابًا كبيرًا بقدرات اللاعب

الصفقة قد تتأجل لحين حسم موقف الميزانية

رضا سليم يقترب من الرحيل عن الأهلي وسط عروض خارجية مغرية

في المقابل، يعيش الأهلي حالة من الترقب بسبب مصير المغربي رضا سليم، الذي أصبح قريبًا من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني منذ فترة طويلة، وعدم قدرته على المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة.

ويدرس رضا سليم مع وكيل أعماله عددًا من العروض الخارجية، تمهيدًا للرحيل عن الأهلي، لا سيما في ظل صعوبة قيده في القائمة الجديدة للموسم المقبل.

أسباب رحيل رضا سليم عن الأهلي

ابتعاده عن التشكيل الأساسي لفترات طويلة

عدم قيده في القائمة الأفريقية المقبلة

تلقيه عروضًا من أندية خارجية مهتمة بخدماته

غيابه عن كأس العالم للأندية يدفعه للتفكير في الرحيل

تطورات ساخنة في الأهلي والزمالك.. وتجهيزات محلية ودولية

لم تتوقف الأحداث عند فريد الملالي ورضا سليم، فقد شهد اليوم الرياضي في مصر عددًا من الأخبار المهمة: