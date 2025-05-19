بعد ثلاثية انتصارات نارية.. الأهلي في مواجهة الحسم أمام فانز الكاميروني الليلة

يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام فانز الكاميروني مساء اليوم الإثنين، ضمن ختام مواجهاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، والتي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجاري على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

موعد مباراة الأهلي أمام فانز الكاميروني في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

وتنطلق مباراة الأهلي أمام فانز الكاميروني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يتطلع فيه المارد الأحمر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المدوية وحسم صدارة المجموعة الثانية عن جدارة.

مشوار الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد حتى الآن

أظهر الأهلي قوته منذ انطلاق البطولة، حيث تمكن من فرض هيمنته على منافسيه بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية:

الفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ساحقة 39-18.

التغلب على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثاني المواجهات.

الانتصار على الترجي التونسي بنتيجة 25-23 في مواجهة حماسية بالأمس.

وتأتي مباراة الأهلي أمام فانز الكاميروني كفرصة لتأكيد التفوق الكامل على المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب الأهلي كلاً من:

الترجي التونسي

الجيش الملكي المغربي

ريد ستار الإيفواري

فانز الكاميروني

الأهلي أمام فانز الكاميروني استعداد لما هو أقوى

يدخل فريق الأهلي أمام فانز الكاميروني بمعنويات مرتفعة بعد التتويج الأخير بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب الترجي التونسي، وهو اللقب الذي أهّله للمشاركة في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” 2025 المقرر إقامتها في مصر.

كما سبق أن تفوق الأهلي في نصف نهائي السوبر الأفريقي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 31-27، ليؤكد استعداده القوي لمواصلة التألق في البطولات القارية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فانز الكاميروني

أكدت قناة أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات، حيث يمكن لعشاق كرة اليد المصرية متابعة مواجهة الأهلي أمام فانز الكاميروني الليلة عبر شاشاتها.