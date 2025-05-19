متعة الحيوانات والطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات

اكتشف عالم المعرفة والإثارة، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لعام 2025 لعشاق الوثائقيات والعلوم والطبيعة، وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي، لما تقدمه من محتوى متميز يجمع بين المتعة والفائدة، ويستعرض جوانب مذهلة من الطبيعة والعلوم والتاريخ والحضارات، ولذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات لعام 2025، حتى يتمكنوا من متابعة أحدث البرامج بجودة عالية وبدون تشويش.

ما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بمحتواها المتنوع الذي يسلط الضوء على العالم الطبيعي، والاكتشافات العلمية، والتاريخ القديم، والظواهر البيئية، فضلا عن البرامج التي تغوص في أعماق المحيطات أو تستعرض مغامرات بشرية مشوقة، يتم تقديم كل ذلك بأسلوب شيق ومصور بأحدث تقنيات التصوير، مما يجعل تجربة المشاهدة فريدة ومثيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2025

لضمان استقبال القناة بجودة مثالية، إليك التردد الجديد:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

اليكم في السطور التالية الخطوات البسيطه التي من خلالها تستطيعو تثبيت القناة على جهاز الاستقبال لديكم: