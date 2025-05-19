سعر كيلو النحاس اليوم.. الخردة بقت في السما

زادت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025 بمختلف المحلات التجارية وكافة الأماكن المعنية ببيع النحاس، نظير أنها استخداماتها متعددة ما بين إنشاء الأسلاك والمحركات والموصلات والفرامل المستخدمة في صناعة السيارات، وغير ذلك من طرق التعدين المختلفة التي تُشكل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الكيلو الواحد بمختلف أنواعه خلال السطور التالية.

سعر النحاس اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار النحاس ضمن تعاملات اليوم، بناءً على ما يأتي:-

وصل سعر الكيلو من “النحاس الأحمر” إلى 560 جنيهًا.

فيما سجل سعر النحاس “الأحمر الخشن” نحو 558 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى تسجيل سعر النحاس الأحمر الناعم نحو 542 جنيهًا للكيلو الواحد.

وعن النحاس الأصفر فسجل قرابة الـ 350 جنيهًا ومن الخالص.

بينما سعر النحاس “الأحمر الخردة” وصل إلى 168 جنيهًا.

كذلك فإن النحاس “الأصفر الخردة” سجل نحو 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

العوامل المؤثرة على أسعار النحاس

أما عن العوامل التي تؤثر على أسعار النحاس بمختلف أنواعه ضمن التعاملات اليومية، وفقًا للأتي:-