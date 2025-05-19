إعلان يشعل الغضب في القلعة البيضاء..بلاغ عاجل من الزمالك ضد شركة اتصالات بسبب إعلان مسيء

في تصعيد قانوني مفاجئ، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء للنادي وجماهيره، والتابع لإحدى شركات الاتصالات الكبرى

ويأتي هذا البلاغ في إطار ردود الفعل الغاضبة التي أثارها الإعلان، والذي اعتبرته إدارة النادي يحمل إساءة صريحة وتجاوزًا غير مقبول في حق الكيان الأبيض وجماهيره.

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب إعلان شركة اتصالات المسيء

ويُعد هذا البلاغ هو الثاني من نوعه، حيث كان النادي قد تقدم أمس الأحد ببلاغ مماثل ضد شركة الاتصالات نفسها صاحبة الإعلان، مؤكدًا عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة النادي وتاريخه العريق.

الزمالك يشكو إعلان الاتصالات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي خطوة موازية، تقدم نادي الزمالك أيضًا بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من شركة الاتصالات المتورطة في الإعلان، والشركة المنفذة له، وذلك للمطالبة بـ:

وقف بث وإذاعة الإعلان فورًا.

إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، لما تضمنه الإعلان من محتوى اعتبره النادي يحمل “جرائم عدة” من شأنها إثارة الفتنة.

الحفاظ على الروح الرياضية بين جماهير كرة القدم المصرية.

وأد بذور التعصب والفوضى قبل انتشارها في الأوساط الرياضية.

الزمالك يرفض التعصب ويطالب بالحفاظ على الجماهير

جاءت تحركات الزمالك القانونية والإعلامية تحت عنوان واضح: رفض إثارة التعصب الرياضي، والعمل على نشر الروح الرياضية بين الجماهير، لا سيما في ظل الأجواء المشحونة التي تشهدها كرة القدم المصرية.

وأكدت إدارة النادي في بيانها الموجه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلان يحمل تحريضًا على الكراهية والتفرقة بين جماهير الأندية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقيم الرياضة ورسالتها النبيلة.

وفي انتظار التحقيقات، يبقى موقف الزمالك ثابتًا في رفض ما وصفه بـ “الإساءة المتعمدة”، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن جماهيره، ولن يسمح بتمرير أي محاولة للنيل من تاريخه أو مشجعيه.