“لن تصدق ما سيحدث في هذه المهمات الأسطورية! اكتشف أسرار ومفاجآت مهمات جاتا سان اندرياس التي صدمت اللاعبين وأشعلت الإنترنت!”

ابرز مهمات جاتا سان اندرياس تعتبر لعبة GTA San Andreas من اشهر العاب العالم المفتوح اللي اثرت في جيل كامل من اللاعبين، تدور احداث اللعبة حول كارل جونسون المعروف بـ CJ اللي يرجع لمدينته لوس سانتوس بعد مقتل والدته، وهناك يلقى روحو وسط مشاكل العصابات والشرطة والفساد.

جاتا سان اندرياس مهمة Cleaning the Hood

من اولى المهمات في بداية اللعبة، يرجع فيها CJ لاجواء العصابة ويحاول يسترجع السيطرة على الحي، فيبدأ بمواجهة تجار المخدرات وينظف الشوارع منهم، وتكون هذه البداية لاستعادة نفوذ عصابته، مهمة Drive-By

من المهمات الكلاسيكية المعروفة، يركب فيها CJ سيارة مع اصدقاءه ويقوم بقيادتها بينما يطلقوا النار على عصابات منافسة، تعكس هذه المهمة ولاء CJ لعائلته ومحاولته لاسترجاع كرامة العصابة.

مهمة Wrong Side of the Tracks

تعد من اصعب المهمات في اللعبة، يركب فيها CJ دراجة نارية مع Big Smoke ويلاحقوا قطار فيه مجموعة من الاعداء، لو ما قدرت توصلهم في الوقت المناسب راح تعيد المهمة اكثر من مرة، وهو اللي خلاها من اكثر المهام تحديا.

مهمة Reuniting the Families

في هذه المهمة تحاول العائلات تتوحد من جديد في اجتماع سري، لكن الشرطة تهاجم المكان، ويتوجب على CJ انه ينقذ الموقف ويساعدهم على الهروب، تجمع بين الاكشن والدراما وتظهر مدى تعقيد القصة.

مهمة End of the Line

هذي هي المهمة النهائية في اللعبة، يواجه فيها CJ عدوه اللدود Big Smoke داخل مقر محصن، وبعد معركة طويلة ينجح في القضاء عليه، وينهي صراعات طويلة داخل العصابة، وتكون نهاية قوية للقصة، جاتا سان اندرياس تتميز بمهام متنوعة ومليانة اثارة، كل مهمة عندها طابعها الخاص وتسهم في تطور شخصية CJ من مجرد مجرم صغير الى زعيم كبير، هذي المهام تبقى راسخة في ذاكرة كل واحد لعب اللعبة